Мантуров рассказал, когда Россия полностью откажется от украинских комплектующих

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Москва, 28 мая. Российская сторона заместила более 50% комплектующих, которые поставлялись с территории Украины. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Полностью мы уйдем от зависимости по всем комплектующим от Украины в конце 2018 — начале 2019 года», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на важность стабильного развития вооружения в условиях импортозамещения, а также подготовки электронной компонентной базы.