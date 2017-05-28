Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Мантуров рассказал, когда Россия полностью откажется от украинских комплектующих

Мантуров рассказал, когда Россия полностью откажется от украинских комплектующих

14:35  28 Мая 2017
144

Мантуров рассказал, когда Россия полностью откажется от украинских комплектующих

Москва, 28 мая. Российская сторона заместила более 50% комплектующих, которые поставлялись с территории Украины. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Полностью мы уйдем от зависимости по всем комплектующим от Украины в конце 2018 — начале 2019 года», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на важность стабильного развития вооружения в условиях импортозамещения, а также подготовки электронной компонентной базы.

#россия #украина #мантуров
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть