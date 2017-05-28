Турция завалила Белоруссию помидорами

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Анкара, 28 мая. За первый квартал текущего года из Турции было вывезено помидоров на общую сумму более 123 млн долларов, что на 54 процента выше показателя аналогичного периода минувшего года. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на институт статистики Турции.

По их подсчетам, в январе-марте прошлого года на экспорт было поставлено помидоров на сумму 79,96 млн долларов.

Отмечается, что за первый квартал этого года больше всего турецких помидоров было отправлено в Белоруссию — на сумму 32,4 млн долларов. За ней в списке следуют Румыния, Польша, а также и Ирак.

Свыше 50% урожая томатов производится в пяти провинциях Турции. Главным поставщиком томатов в турецкой стране является провинция Анталия.

Напомним, в этом месяце глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом было подписано соглашение о снятии всех торговых санкций между странами.