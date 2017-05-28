Обезумевшего мужчину, бегавшего с ножом по подъезду, обезвредили в Москве

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Москва, 28 мая. Сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, бегавшего по подъезду жилого дома с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили информацию о том, что по подъезду дома на Болотниковской улице бегает неадекватный мужчина и размахивает ножом.

Росгвардейцы выехали на место, попутно вызвав скорую помощь. Сотрудники вступили в переговоры с мужчиной. Когда стражи порядка убедились, что смогли отвлечь мужчину, выбили у него из рук нож. Росгвардейцы оказали мужчине доврачебную помощь и передали его врачам.

28-летнего москвича доставили в больницу. В ближайшее время его ждет психиатрическая экспертиза.