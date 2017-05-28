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Происшествия
Обезумевшего мужчину, бегавшего с ножом по подъезду, обезвредили в Москве

Обезумевшего мужчину, бегавшего с ножом по подъезду, обезвредили в Москве

14:50  28 Мая 2017
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Обезумевшего мужчину, бегавшего с ножом по подъезду, обезвредили в Москве

Москва, 28 мая. Сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, бегавшего по подъезду жилого дома с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. 

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили информацию о том, что по подъезду дома на Болотниковской улице бегает неадекватный мужчина и размахивает ножом. 

Росгвардейцы выехали на место, попутно вызвав скорую помощь. Сотрудники вступили в переговоры с мужчиной. Когда стражи порядка убедились, что смогли отвлечь мужчину, выбили у него из рук нож. Росгвардейцы оказали мужчине доврачебную помощь и передали его врачам. 

28-летнего москвича доставили в больницу. В ближайшее время его ждет психиатрическая экспертиза. 

#москва #росгвардия
Владимир Багров
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