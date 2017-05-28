Полетное задание выполнено: в «Иркуте» рассказали о первом полете МС-21
Иркут, 28 мая. Представители российской авиастроительной корпорации «Иркут» рассказали о первом полете российского пассажирского лайнера МС-21–300. В сообщении пресс-службы корпорации день первого полета МС-21 назван историческим.
«Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева, — указано в сообщении пресс-центра. — План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом».
«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено, — заявили летчики по итогам испытаний. — Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все самолетные системы работали без сбоев».