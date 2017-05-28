ЛНР: беспилотники ВСУ активизировали разведку в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Луганск, 28 мая. ВСУ активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. При этом силовики используют беспилотники, что запрещено минскими соглашениями, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Работу беспилотного летательного аппарата разведчики ЛНР, в частности, зафиксировали в районе населенного пункта Счастье, в зоне ответственности 14 бригады ВСУ.

«Из этого следует вывод, что на данном направлении командование ВСУ планирует проведение преступных провокационных обстрелов с применением как артиллерии, так и минометов», — подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.

