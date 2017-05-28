Труп голой девушки в полиэтилене выловили рыбаки в Татарстане

В Избранное

Скопировать

Заинск, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу 22-летней девушки в Татарстане. По предварительной информации, мужчина убил свою знакомую, завернул ее тело в полиэтилен, а затем выбросил в водохранилище.

Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли местные рыбаки еще 5 мая. Оказалось, что тело убитой пролежало в воде около недели.

Сотрудники полиции провели опрос знакомых и родственников убитой девушки. Со слов близких стало известно, что она была сиротой и проживала с бабушкой. Жительница Заинска часто попадала в неприятные ситуации и общалась с малоизвестными людьми, сообщают региональные СМИ.

На протяжении нескольких лет девушка жила в разных городах страны — Челнах, Уфе, Нижнекамске. Она постоянно с кем-то встречалась, гуляла, употребляла запрещенные препараты. Несколько раз девушка пропадала, но затем ее находили в довольно странных местах. Она могла спокойно уехать в неизвестность с совершенно незнакомым человеком, рассказали ее близкие.