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Новости Сирии
Сирия: авиаудар коалиции во главе с США по Ракке унес жизни 20 мирных жителей

Сирия: авиаудар коалиции во главе с США по Ракке унес жизни 20 мирных жителей

14:00  28 Мая 2017
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Сирия: авиаудар коалиции во главе с США по Ракке унес жизни 20 мирных жителей

Дамаск, 28 мая. Не менее двух десятков мирных жителей погибли и семь получили ранения при ударе ВВС международной коалиции во главе с США в провинции Ракка. Об этом сообщает Sana со ссылкой на свои источники. 

Уточняется, что авиаудар был нанесен коалицией вчера вечером в восьми километрах к югу от Ракки, между населенными пунктами Эр- Ратла и Эль-Касара.

В результате атаки погибли, по последним данным, не менее 20 человек из числа мирных жителей. Еще семь получили ранения, состояние двух человек оценивается как критическое. 

Подобные случаи происходят в Сирии довольно часто. Это вынудило представителей МИД Сирии написать в Совбез ООН письмо с требованием прекратить  «незаконные действия международной коалиции во главе с Вашингтоном» на территории страны. 

#сирия #ракка
Алексей Громов
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