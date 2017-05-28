Сирия: авиаудар коалиции во главе с США по Ракке унес жизни 20 мирных жителей

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Дамаск, 28 мая. Не менее двух десятков мирных жителей погибли и семь получили ранения при ударе ВВС международной коалиции во главе с США в провинции Ракка. Об этом сообщает Sana со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что авиаудар был нанесен коалицией вчера вечером в восьми километрах к югу от Ракки, между населенными пунктами Эр- Ратла и Эль-Касара.

В результате атаки погибли, по последним данным, не менее 20 человек из числа мирных жителей. Еще семь получили ранения, состояние двух человек оценивается как критическое.

Подобные случаи происходят в Сирии довольно часто. Это вынудило представителей МИД Сирии написать в Совбез ООН письмо с требованием прекратить «незаконные действия международной коалиции во главе с Вашингтоном» на территории страны.