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Новороссия
ДНР опровергла заявления Киева об обстреле Красногоровки

ДНР опровергла заявления Киева об обстреле Красногоровки

13:56  28 Мая 2017
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ДНР опровергла заявления Киева об обстреле Красногоровки

Донецк, 28 мая. Представители ДНР опровергли заявления украинской стороны об обстреле населенного пункта Красногоровка со стороны позиций ДНР. Обвинения Киева в обстреле населенного пункта из тяжелых орудий не имеют под собой реальных фактов, заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

«Подразделения ВС ДНР ни на одном из направлений огонь не открывали, и уж тем более не использовали запрещенные вооружения. Все орудия по-прежнему находятся в местах отведения», — подчеркнули в командовании вооруженных сил ДНР.

Соответствующую информацию подтвердил представитель ДНР в СЦКК.

ДНР опровергла заявления Киева об обстреле Красногоровки

Напомним, ранее в Минобороны ДНР заявили об обстреле подконтрольной ВСУ Красногоровки боевиками запрещенного в РФ «Правого сектора»*, действующими на территории Донбасса.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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