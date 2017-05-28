Эксперты рассказали о перехваченном сигнале внеземного происхождения

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Канберра, 28 мая. Радиотелескоп ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) зафиксировал сигнал странного и неизвестного происхождения, источник которого расположен в созвездии Льва.

Как отметили австралийские эксперты, мощность полученного сигнала намного больше энергии Солнца, излученной в течение сотен тысяч лет. Специалисты назвали радиоимпульс FRB170107. Нечто аналогичное специалисты начали регистрировать 16 лет назад.

В настоящее время специалисты не в состоянии объяснить причину секретных импульсов. Некоторые из них полагают, что сигналы могут посылать представители инопланетной жизни.