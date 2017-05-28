ЛНР: ВСУ выпустили почти 200 боеприпасов по территории республики

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Луганск, 28 мая. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР почти 200 боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Всего по территории Республики было выпущено 199 мин и снарядов», — добавил Марочко, отметив, что ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Отметим, что киевские силовики многократно нарушали условия перемирия — они открывали огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые необходимо было отвести в соответствии с Минскими соглашениями.