Лося подбросило и закрутило в воздухе после столкновения с легковушкой под Тверью

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Тверь, 28 мая. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в лося, перебегавшего дорогу. В Сети появилось видео происшествия.

Инцидент произошел 24 мая, предположительно, в Тверской области. Кадры сняты видеорегистратором.

На 51-й секунде ролика видно, как из леса по правую сторону дороги выбегает лось. Буквально спустя секунду на обгон автомобиля, из которого ведется съемка, идет белая легковушка. Ее траектория пересекается с траекторией лося, когда машина движется по встречной полосе. Удар оказывается такой силы, что лося перед падением несколько раз переворачивает в воздухе.

Как сообщает «Телеканал 360», люди, находившиеся в авто, по всей видимости, не пострадали. А вот о состоянии лося сведений нет.