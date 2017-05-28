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Общество
Ученые рассказали, сколько весит все население Земли

Ученые рассказали, сколько весит все население Земли

20:09  28 Мая 2017
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Ученые рассказали, сколько весит все население Земли

Лондон, 28 мая. Британские ученые выяснили, сколько весит все население земного шара. Им также удалось узнать, каким образом эта масса распределяется между полными и худыми людьми.

По словам сотрудников Лондонской школы гигиены, все население Земли весит около 287 миллионов тонн. При этом 15 тонн приходится на полных представителей человечества, а 3,5 тонны — на склонных к полноте. В основе исследования лежат данные ВОЗ.

Ученые рассказали, сколько весит все население Земли

Согласно статистике, средний вес каждого взрослого человека — 62 килограмма. Эти показатели не совпадают у представителей разных стран. Так, среднестатистический американец весит 80,7 килограммов, в то время как обычный вес азиата — 57 килограмм.

Основная цель исследования — привлечение всеобщего внимания к проблеме ожирения, которая наиболее актуально для США. В этой стране около 70% жителей имеют лишний вес, сообщили ученые. Если бы все люди в мире весили столько же, сколько весят американцы, то суммарный вес всех людей составил бы более 300 миллионов тонн.

#ожирение #земля
Алексей Громов
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