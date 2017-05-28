Макрон объяснил, почему Трамп не будет подрывать мировые правила торговли

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Париж, 28 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что американский лидер Дональд Трамп не станет расшатывать мировые правила торговли. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По его словам, глава США не будет подрывать мировые правила, в том числе в сфере свободной торговли.

«Он может пересмотреть какие-то двусторонние соглашения, но многосторонние будет уважать. Правила ВТО не обсуждаются», — считает новый французский лидер.

Кроме того, Макрон считает Трампа решительной и сильной личностью, добавляя, что он также открыт и прагматичен.

«Трамп — настоящий реалист, который способен слушать и прямо говорить», — подчеркнул он.

Напомним, в минувшую субботу, 27 мая, в итальянской Таормине прошел саммит G7.