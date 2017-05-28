МВД раскрыло подробности инцидента с ребенком, просившим деньги на Арбате

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Москва, 28 мая. Полиция Москвы сообщила о составлении административного протокола в отношении мачехи ребенка, задержанного на Арбате за попрошайничество.

Кроме того, представители главка МВД подчеркнули, что данные об аннулировании административного протокола в отношении отца мальчика не соответствуют действительности. Напомним, информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован, появилась ранее в СМИ.

«Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», — заявили сегодня в пресс-службе ГУ МВД, напомним, что в отношении отца мальчика составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.35 КоАП РФ, а в отношении его жены по 19.3 КоАП РФ.

Инцидент произошел в пятницу в 19.40 мск. Полицейские заметили на Арбате десятилетнего ребенка, декламировавшего отрывки «Гамлета». При этом ребенок подходил к прохожим, и-за чего они предположили, что мальчик попрошайничает. Когда стражи порядка решили доставить ребенка в отдел полиции, им попыталась помешать женщина, представившаяся его знакомой. Отец ребенка позже заявил, что его сын с помощью чтения стихов на улице устраняет дефекты речи, напоминает телеканал 360.