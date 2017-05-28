Путин поздравил авиастроителей с первым полетом МС-21 в Иркутске

В Избранное

Скопировать

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил авиастроителей с первым пробным полетом нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об успешных испытаниях воздушного судна Путина проинформировал по телефону вице-премьер Дмитрий Рогозин, уточнил представитель Кремля. После этого президент поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием.

«Глава государства также позвонил президенту корпорации «Иркут», генеральному директору — генеральному конструктору «ОКБ им. А. С. Яковлева» Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием», — добавил Песков.