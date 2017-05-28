Ученые почти разгадали загадку «подмигивающей» звезды Табби

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Нью-Йорк, 28 мая. Ученые активно следят за последним потускнением загадочной звезды KIC 8462852. В данный момент проводится анализ спектра светила.

По словам астронома Табеты Бояджиан, анализ звезды поможет ответить на главный вопрос — с чем связано мигание KIC 8462852? Что провоцирует ее периодическое потускнение? Астероиды, другие планеты, кометы или инопланетяне?

The bizarre behavior of star KIC 8462852 Also known as the WTF… https://t.co/VRQwwqb92P https://t.co/snJBEsEnze pic.twitter.com/5kShEuxDgV — Joshua Oakley (@JoshuaStarlight) May 18, 2017

Бояджиан рассказала о том, что в работе над загадочной звездой ей помогали ученые со всего мира. До этого момента астроном не была уверена, что звезда действительно постоянно «мигает», однако сейчас у нее не осталось никаких сомнений.

Отметим, что эти «мигания» вызваны неким посторонним объектом, который совершает круг вокруг светила примерно за 750-780 дней. Это удалось зафиксировать благодаря телескопу «Кеплер». Периодичность «мигания» KIC 8462852 говорит о том, что ее загораживает некий объект размером в пять юпитеров. Есть версия, что потускнения звезды связаны с троянскими астероидами, которые движутся по орбите планет-гигантов на фиксированном расстоянии.