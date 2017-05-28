Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые почти разгадали загадку «подмигивающей» звезды Табби

Ученые почти разгадали загадку «подмигивающей» звезды Табби

20:08  28 Мая 2017
66

Ученые почти разгадали загадку «подмигивающей» звезды Табби

Нью-Йорк, 28 мая. Ученые активно следят за последним потускнением загадочной звезды KIC 8462852. В данный момент проводится анализ спектра светила.

По словам астронома Табеты Бояджиан, анализ звезды поможет ответить на главный вопрос — с чем связано мигание KIC 8462852? Что провоцирует ее периодическое потускнение? Астероиды, другие планеты, кометы или инопланетяне?

Бояджиан рассказала о том, что в работе над загадочной звездой ей помогали ученые со всего мира. До этого момента астроном не была уверена, что звезда действительно постоянно «мигает», однако сейчас у нее не осталось никаких сомнений.

Отметим, что эти «мигания» вызваны неким посторонним объектом, который совершает круг вокруг светила примерно за 750-780 дней. Это удалось зафиксировать благодаря телескопу «Кеплер». Периодичность «мигания» KIC 8462852 говорит о том, что ее загораживает некий объект размером в пять юпитеров. Есть версия, что потускнения звезды связаны с троянскими астероидами, которые движутся по орбите планет-гигантов на фиксированном расстоянии.

#космос #звезда
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть