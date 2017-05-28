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Происшествия
Ирак: 15 мирных жителей погибли при бомбардировке ИГ в Мосуле

Ирак: 15 мирных жителей погибли при бомбардировке ИГ в Мосуле

13:22  28 Мая 2017
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Ирак: 15 мирных жителей погибли при бомбардировке ИГ в Мосуле

Багдад, 28 мая. В ходе интенсивных обстрелов позиций террористов из международной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) со стороны войск западной коалиции погибли по крайней мере 15 мирных жителей. Соответствующую информацию распространил телеканал Al Jazeera.

Как сообщают новостные источники мирные жители погибли в ходе боев за Старый город, где расположена древняя мечеть Аль-Нури и территорию которого продолжают оборонять террористы ИГ*. Большинство погибших в результате бомбардировок — женщины и дети.

Ирак: 15 мирных жителей погибли при бомбардировке ИГ в Мосуле

Напомним, «Газета.ru» сообщала вчера о возобновлении операции по уничтожению последнего оплота террористов ИГ в иракском Мосуле. Ранее операция в Восточном Мосуле вызвала возмущение у всего мира огромными жертвами среди мирного населения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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