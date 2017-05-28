Сирия: Дамаск направил в ООН письма с требованием прекратить действия коалиции США

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Дамаск, 28 мая. Дипломатическое ведомство Сирии направило письма в Совет безопасности ООН, в которых в очередной раз потребовало прекратить «незаконные действия международной коалиции во главе с Вашингтоном» на территории САР. Об этом сегодня передает информационное агентство САНА.

Как отмечает агентство, в двух письмах, которые были направлены генеральному секретарю и председателю СБ ООН, дипломатическое ведомство Сирии резко осудило авиационный удар коалиции по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор в минувшую пятницу, 26 мая. Жертвами удара стали 35 мирных граждан.

Некоторые страны Запада, которые являются членами в Совбезе на постоянной основе, оказывают влияние на совет при вынесении решений по сирийскому урегулированию, говорится в письме.

По заявлению ведомства, «вводящие в заблуждение шаги таких стран, как Франция, Великобритания и США, являются ключевыми причинами не прекращающегося кризиса в Сирийской Арабской Республике, а политика Эр-Рияда, Анкары и других способствует наращиванию конфликта и поддержке терроризма».