Samsung выпустит Galaxy S8 и S8+ в трех новых расцветках
Сеул, 28 мая. На официальном сайте компании Samsung появилась информация о новых расцветках корпуса S8 и S8+. Дата появления новых гаджетов на рынке не сообщается, однако известно, что это произойдет в скором времени.
Как стало известно, к имеющимся в линейке расцветкам Coral Blue, Maple Gold, Arctic Silver, Orchid Grey, Midnight Black прибавятся Quicksand Gold, Smoked Purple Grey, Ice Lake Blue. Однако последняя расцветка будет доступна только в модели S8. Не исключено, что новые расцветки появятся только на внутреннем рынке Samsung.
В данный момент смартфоны Samsung S8 и S8+ пользуются большой популярностью в мире. Основной соперник южнокорейской компании — гигант Apple — пока не представил свой флагманский iPhone 8.