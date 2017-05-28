Samsung выпустит Galaxy S8 и S8+ в трех новых расцветках

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Сеул, 28 мая. На официальном сайте компании Samsung появилась информация о новых расцветках корпуса S8 и S8+. Дата появления новых гаджетов на рынке не сообщается, однако известно, что это произойдет в скором времени.

Как стало известно, к имеющимся в линейке расцветкам Coral Blue, Maple Gold, Arctic Silver, Orchid Grey, Midnight Black прибавятся Quicksand Gold, Smoked Purple Grey, Ice Lake Blue. Однако последняя расцветка будет доступна только в модели S8. Не исключено, что новые расцветки появятся только на внутреннем рынке Samsung.

Samsung Galaxy S8 new ‘Ice Lake Blue’, ‘Smoked Purple Grey’ and ‘Quicksand Gold' colour options on the way https://t.co/29AXrybA9Y pic.twitter.com/PnsVRnJZJa — uSwitch Tech (@uSwitchTech) May 26, 2017

В данный момент смартфоны Samsung S8 и S8+ пользуются большой популярностью в мире. Основной соперник южнокорейской компании — гигант Apple — пока не представил свой флагманский iPhone 8.