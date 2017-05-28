Загадочная голая девушка устроила переполох в Ульяновске

Ульяновск, 28 мая. Жители Ульяновска стали свидетелями необычной ситуации: по городу гуляла абсолютно голая девушка.

Вчера, 27 мая, жители Ульяновска заметили совершенно голую девушку, разгуливавшую возле остановки «Универсам» совершенно голой. Жителям расположенной неподалеку многоэтажки удалось снять ее на видео. Впоследствии оно появилось в соцсетях.

О судьбе девушки с видео ничего не известно. Некоторые горожане призывают найти девушку, потому что ей, как они предполагают, нужна помощь. Другие шутят, что та вышла на улицу во время дождя, чтобы помыться: в домах района, в котором появилась девушка, проходят гидравлические испытания.