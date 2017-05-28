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Общество
Летаем: Рогозин подтвердил первый полет МС-21 в Иркутске

Летаем: Рогозин подтвердил первый полет МС-21 в Иркутске

13:12  28 Мая 2017
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Летаем: Рогозин подтвердил первый полет МС-21 в Иркутске

Иркутск, 28 мая. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин оценил первый пробный полет пассажирского самолета МС-21 в Иркутске. На своей странице в Facebook он также поделился фото с места событий.

«Летаем)», — радостно сообщил вице-премьер. Тут же он опубликовал несколько снимков, на которых можно видеть полет воздушного судна, а также встречу экипажа на земле после испытания.

Напомним,  совершившийся сегодня пробный полет в Иркутске ближне-среднемагистральный самолет МС-21 -  первый самолет такого типа, который будет производиться в России.

#рогозин
Ярослава Замысловатова
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