Летаем: Рогозин подтвердил первый полет МС-21 в Иркутске

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Иркутск, 28 мая. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин оценил первый пробный полет пассажирского самолета МС-21 в Иркутске. На своей странице в Facebook он также поделился фото с места событий.

«Летаем)», — радостно сообщил вице-премьер. Тут же он опубликовал несколько снимков, на которых можно видеть полет воздушного судна, а также встречу экипажа на земле после испытания.

Напомним, совершившийся сегодня пробный полет в Иркутске ближне-среднемагистральный самолет МС-21 - первый самолет такого типа, который будет производиться в России.

