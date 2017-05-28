Стало известно о кровавых планах брата манчестерского смертника

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Манчестер, 28 мая. Младший брат смертника, устроившего взрыв на стадионе «Манчестер Арена», готовил нападение на главу миссии Организации объединенных наций в Ливии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на внешнеполитические источники.

По данным издания, Хашим Абеди, младший брат Салмана, был одним из боевиков, который планировал атаку на специального представителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера в ходе поездки в Триполи в начале 2017 года, и имел немаловажное значение в данной ячейке.

Сотрудники правоохранительных органов, которые следили за группой на протяжении нескольких месяцев, пресекли террористический акт, сообщает телеканал 360.

Помимо этого сообщается, что Абеди-младший был задержан по дороге в банковское учреждение, где должен был снять свыше трех тысяч долларов, которые ему отправил брат из Великобритании.

Напомним, 22 мая в Манчестере прогремел взрыв, жертвами которого стали 22 человека, более 120 человек оказались в больницах. Полиция сразу расценила случившееся как теракт. Позже удалось установить личность исполнителя теракта.