ЛНР: ВСУ снова сорвали разведение сил у Станицы Луганской

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Луганск, 28 мая. Киевские силовики снова сорвали разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Он особо подчеркнул, что согласно договоренностям, достигнутым в Минске на контактной группе 28 мая, со стороны ЛНР были выполнены все требования, была пущена ракета о готовности к разведению.

«Однако украинская сторона не собирается отводить силы и средства, и это подтверждают представители миссии ОБСЕ, их наблюдатели на той украинской стороне», — сказал он.