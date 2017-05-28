Ирак: смертник взорвал бомбу в Баакубе, есть жертвы

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Москва, 28 мая. В результате взрыва в восточной провинции Дияра погибли четыре человека, еще 13 получили травмы разной степени тяжести, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части города Баакуба. Известно, что боевик хотел проникнуть на улицу, которая ведет к правительственному комплексу и зданию суда.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить смертника у КПП при въезде на улицу. Боевик привел в действие взрывное устройство. В результате три человека погибли, 16 пострадали, среди них трое полицейских. Отмечается, что большинство раненых составляют госслужащие, которые в тот момент направлялись на работу.