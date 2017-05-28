Страшное ДТП на мосту в Липецке попало на видео

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Липецк, 28 мая. Не сумевший затормозить перед светофором водитель многотонного грузовика протаранил остановившуюся перед ним легковушку, отправив ее в направлении столба близ Октябрьского моста в Липецке. Сам грузовик пронесся дальше, почти не потеряв скорости при столкновении.

Случайным пострадавшим оказался последний из трех пешеходов, которым не посчастливилось переходить дорогу в этот момент. Отправленная грузовиком в короткий полет в направлении столба легковая автомашина ударила мужчину под ноги.