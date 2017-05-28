Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Страшное ДТП на мосту в Липецке попало на видео

Страшное ДТП на мосту в Липецке попало на видео

13:03  28 Мая 2017
406

Страшное ДТП на мосту в Липецке попало на видео

Липецк, 28 мая. Не сумевший затормозить перед светофором водитель многотонного грузовика протаранил остановившуюся перед ним легковушку, отправив ее в направлении столба близ Октябрьского моста в Липецке. Сам грузовик пронесся дальше, почти не потеряв скорости при столкновении.

Случайным пострадавшим оказался последний из трех пешеходов, которым не посчастливилось переходить дорогу в этот момент. Отправленная грузовиком в короткий полет в направлении столба легковая автомашина ударила мужчину под ноги. 

«Был звуковой сигнал. Даже водитель пострадавшей легковушки его слышал. Иначе было бы еще хуже. Со слов водителя пострадавшей легковушки, он хотел рвануть на красный сигнал, но там были мы. И не успел ничего сделать», — передает «360° Подмосковье» слова одного из пешеходов.

 

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть