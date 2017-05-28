Страшное ДТП на мосту в Липецке попало на видео
Липецк, 28 мая. Не сумевший затормозить перед светофором водитель многотонного грузовика протаранил остановившуюся перед ним легковушку, отправив ее в направлении столба близ Октябрьского моста в Липецке. Сам грузовик пронесся дальше, почти не потеряв скорости при столкновении.
Случайным пострадавшим оказался последний из трех пешеходов, которым не посчастливилось переходить дорогу в этот момент. Отправленная грузовиком в короткий полет в направлении столба легковая автомашина ударила мужчину под ноги.
«Был звуковой сигнал. Даже водитель пострадавшей легковушки его слышал. Иначе было бы еще хуже. Со слов водителя пострадавшей легковушки, он хотел рвануть на красный сигнал, но там были мы. И не успел ничего сделать», — передает «360° Подмосковье» слова одного из пешеходов.