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Эс-Сувейда, 28 мая. САА и ее союзники продолжают операцию «Великий рассвет» в провинции Эс-Сувейда. Военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq) предоставил уникальные кадры с передовой.

Сирийская армия вместе с союзниками продолжает многоцелевую военную операцию «Великий рассвет» сразу в нескольких районах Сирийской пустыни: в восточной части провинции Эс-Сувейда с одной стороны и в северной части провинции — с другой.

Военные в восточной части пустыни движутся параллельно сирийско-иорданской границе в сторону Ирака. За время операции им удалось установить контроль над несколькими районами, в том числе Аль-Раба (Al Rahba) и Аль-Зулуф (Al-Zuluf), которые находятся в 90 км от Аль-Танфа (Al-Tanf).

В северной части пустыни союзники САА продолжают движение к северо-востоку от военного аэродрома «Халхалах» (Khalkhala).

На кадрах, оказавшихся в распоряжении ФАН, видно, что силы союзников сирийской армии находятся в полной боевой готовности.