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Новороссия
ДНР: жилой дом под Горловкой загорелся из-за обстрелов ВСУ

ДНР: жилой дом под Горловкой загорелся из-за обстрелов ВСУ

12:46  28 Мая 2017
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ДНР: жилой дом под Горловкой загорелся из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 28 мая. Жилой дом, расположенный в поселке под Горловкой, вспыхнул из-за обстрелов со стороны киевских военных Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики. 

По данным ведомства, по причине прямого попадания в ходе обстрела со стороны киевских бойцов произошел сильный пожар в доме по улице Фруктовая, а также в поселке Молочный под Горловкой.

В настоящее время уточняются последствия пожара. Кроме того, по причине обстрелов со стороны ВСУ было повреждено окно и часть стены в доме по улице Котовского в Докучаевске.

Напомним, ранее стало известно, что киевские силовики за минувшие сутки 43 раза нарушили режим прекращения огня. 

#днр #всу #донбасс #докучаевск #горловка
Дана Балан
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