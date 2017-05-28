ДНР: жилой дом под Горловкой загорелся из-за обстрелов ВСУ

В Избранное

Скопировать

Донецк, 28 мая. Жилой дом, расположенный в поселке под Горловкой, вспыхнул из-за обстрелов со стороны киевских военных Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По данным ведомства, по причине прямого попадания в ходе обстрела со стороны киевских бойцов произошел сильный пожар в доме по улице Фруктовая, а также в поселке Молочный под Горловкой.

В настоящее время уточняются последствия пожара. Кроме того, по причине обстрелов со стороны ВСУ было повреждено окно и часть стены в доме по улице Котовского в Докучаевске.

Напомним, ранее стало известно, что киевские силовики за минувшие сутки 43 раза нарушили режим прекращения огня.