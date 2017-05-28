Дождь и ветер ожидает москвичей в ближайшие сутки

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Москва, 28 мая. Небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщают синоптики. Температура воздуха поднимется до 16 градусов.

Небольшое похолодание в российской столице произошло после прохождения холодного атмосферного фронта. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, в Московской области температура опустится до 11 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит показатели нормы, передает телеканал «360». Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 45%. Отметим, что данные показатели значительно ниже климатической нормы в это время года.