Российские ученые создают технологию защиты от кибератак из-за границы

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Москва, 28 апреля. Российские специалисты разрабатывают новейшие технологии защиты от хакерских атак из-за границы.

Как рассказал сегодня заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, в частности, ФПИ разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий по дестабилизации ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств.

При этом он особо отметил, что под деструктивным информационным воздействием подразумевается не только «чужая пропаганда», но и призывы к насилию, провоцирование граждан к нанесению себе ущерба, доведение подростков до самоубийства и многое другое.

Кроме того, в ФПИ трудятся над созданием технологий автообработки данных на границе, с помощью которых можно будет заменять человека-оператора.

Ранее стало известно, что российские специалисты создают социальную сеть, с помощью которой можно выявлять и предотвращать чрезвычайные ситуации.

