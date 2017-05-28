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Технологии
Российские ученые создают технологию защиты от кибератак из-за границы

Российские ученые создают технологию защиты от кибератак из-за границы

12:26  28 Мая 2017
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Российские ученые создают технологию защиты от кибератак из-за границы

Москва, 28 апреля. Российские специалисты разрабатывают новейшие технологии защиты от хакерских атак из-за границы. 
Как рассказал сегодня заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, в частности, ФПИ разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий по дестабилизации ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств.

При этом он особо отметил, что под деструктивным информационным воздействием подразумевается не только «чужая пропаганда», но и призывы к насилию, провоцирование граждан к нанесению себе ущерба, доведение подростков до самоубийства и многое другое.

Кроме того, в ФПИ трудятся над созданием технологий автообработки данных на границе, с помощью которых можно будет заменять человека-оператора.

Ранее стало известно, что российские специалисты создают социальную сеть, с помощью которой можно выявлять и предотвращать чрезвычайные ситуации.
 

Ярослава Замысловатова
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