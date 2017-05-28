Составлен топ самых дешевых в России автомобилей

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Москва, 28 мая. Эксперты назвали самые дешевые автомобили российского авторынка. Отметим, что раньше самыми экономичными считались ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, однако сейчас эти модели уже сняли с производства.

На сегодняшний день самым дешевым автомобилем в России считается корейский Daewoo Matiz, стоимость самой бюджетной модели составляет 314 тысяч рублей. Под капотом модели можно найти 51-сильный двигатель объемом 0,8 литров. У авто нет подушек безопасности и электропривода стеклоподъемников.

На втором месте стоит Daewoo Nexia, цена которой варьируется от 450 тысяч до 596 тысяч рублей. Авто оснащено комфортным кузовом и 1,5-литровым двигателем. Однако у модели практически отсутствуют системы безопасности.

На третьем месте находится отечественная Lada Granta с 1,6-литровым силовым агрегатом. Стоимость Lada Granta начинается с 329 тысяч рублей. В список самых дешевых авто России также попал хэтчбек Lada Kalina, его цена — 369 тысяч рублей.