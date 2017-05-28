Трамп придумал прозвище для премьер-министра Канады

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Вашингтон, 28 мая. В ходе встречи с военнослужащими авиабазы ВМС США в Италии президент Трамп вновь, как подметили журналисты, упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо как «Джастина из Канады».

Президент Трамп рассказал военнослужащим о саммите стран «Большой семерки» на Сицилии и указал на прилетевший вертолет, заявив, что в нем может быть кто-то из высокопоставленных политиков.

«Это может быть премьер-министр Абэ, это может быть Джастин из Канады, потрясающие люди. На этой неделе мы со многими подружились. Хорошие друзья, хорошие люди», — заявил Трамп.

Как отмечает The Hill, Трамп не в первый раз называет премьер-министра «Джастином из Канады» — ранее он настолько же неформально отозвался о Трюдо в ходе интервью с Bloomberg.

После выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе американского флота «Сигонелла» в Италии президент Трамп отправился в Вашингтон.