Трамп придумал прозвище для премьер-министра Канады
Вашингтон, 28 мая. В ходе встречи с военнослужащими авиабазы ВМС США в Италии президент Трамп вновь, как подметили журналисты, упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо как «Джастина из Канады».
Президент Трамп рассказал военнослужащим о саммите стран «Большой семерки» на Сицилии и указал на прилетевший вертолет, заявив, что в нем может быть кто-то из высокопоставленных политиков.
«Это может быть премьер-министр Абэ, это может быть Джастин из Канады, потрясающие люди. На этой неделе мы со многими подружились. Хорошие друзья, хорошие люди», — заявил Трамп.
Как отмечает The Hill, Трамп не в первый раз называет премьер-министра «Джастином из Канады» — ранее он настолько же неформально отозвался о Трюдо в ходе интервью с Bloomberg.
После выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе американского флота «Сигонелла» в Италии президент Трамп отправился в Вашингтон.