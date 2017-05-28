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Сирия, 28 мая. Группа террористов ИГ* пыталась проникнуть на авиабазу САА к югу от Дейр эз-Зора. В ходе перестрелок между турецкими войсками и курдскими отрядами к северу от Алеппо погиб мирный житель. Боевики ССА** отразили атаку армии САР на юге провинции Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла из артиллерии позиции боевиков вблизи поселения Аз-Зарба к югу от Алеппо; развивает наступление на позиции ИГИЛ* у населенного пункта Аль-Алиния к югу от Пальмиры; ликвидировала нескольких террористов ИГ, пытавшихся пробраться на аэродром на южной окраине Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло 20 боевиков в ходе столкновений с «Джебхат ан-Нусрой»*** в западной части гор Каламун; устроило теракт в иракском городе Баакуба, погибли три женщины, еще 13 человек ранены.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку армии САР в районе горной цепи Махул на юге провинции Дамаск.

Курды: продолжают противостояние с турецкими подразделениями вблизи городов Мари, Шейх Исса и Айн Дакна на севере Алеппо, в ходе перестрелок погиб местный житель.

Армия Ирака: отбила у ИГ часть позиций в районе Занджили на северо-западе Мосула, нейтрализовав 14 террористов и потеряв двоих своих бойцов.

Провинция Дамаск

Бригады «Джейш Асуд Аль-Шаркия» и «Ахмад Абду Мартирс», входящие в состав Сирийской свободной армии (ССА), отразили атаку подразделений правительственных войск САР в районе горной гряды Махул в области Бадия на юге провинции Дамаск, утверждает оппозиционный источник в соцсети Twitter (@VivaRevolt). Подробностей о ходе противостояния и возможных потерях не сообщается. Накануне сирийские военные отбили у радикалов населенный пункт Аль-Алиния и его окрестности на юге соседней провинции Хомс. Командование САА в ходе масштабной операции в южной части республики рассчитывает установить полный контроль над территориями у границы Сирии.

Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, связанный с оппозиционными силами, в ходе столкновений в районе западных склонов гор Каламун на границе с Ливаном боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» были убиты около 20 террористов и ранены еще несколько десятков членов «Исламского государства». Ожесточенные бои между сторонами вспыхнули накануне, после того как отряды ИГ напали на лагерь «Ан-Нусры» недалеко от ливанского города Эрсаль. Столкновения разворачивались, в частности, и на территории Ливана.

Провинция Алеппо

К северу от Алеппо в окрестностях городов Шейх Исса и Айн Дакна на линии фронта продолжились стычки между Демократическими силами Сирии (SDF)**** и турецкими войсками. Короткие перестрелки, кроме того, отмечались в окрестностях города Мари. По информации SOHR, в результате обстрелов SDF погиб один местный житель, еще несколько человек получили ранения. Турция ведет незаконные боевые действия на территории САР при поддержке боевиков-оппозиционеров «свободной армии», надеясь отодвинуть курдов от своей границы.

Этот же источник утверждает, что артиллерия Сирийской арабской армии обстреляла укрепленные районы боевиков-исламистов вблизи населенного пункта Аз-Зарба на юге провинции Алеппо. Сведений о причиненном террористам уроне не приводится. К югу и к западу от административного центра дислоцируются мощные силы вооруженной оппозиции, которые угрожают безопасности Алеппо. Так, боевики регулярно открывают огонь по окраинам освобожденного города.

Провинция Хомс

Тяжелые столкновения между армией САР и силами ИГИЛ в настоящий момент идут на западе от освобожденного накануне поселка Аль-Алиния в Сирийской пустыне к югу от Пальмиры. Правительственные войска действуют при поддержке шиитских ополченческих отрядов и подразделений сил Национальной обороны (NDF)******, передает SOHR. На этой недели сирийской армии удалось достичь значительного успеха в зачистке территорий в этом регионе от боевиков «Исламского государства». Военнослужащие САА при помощи союзных сил установили контроль над обширными горными районами и всем участком шоссе, связывающего Дамаск и Пальмиру. Под натиском армии САР террористы были вынуждены сдать позиции почти без боя.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды «Исламского государства» понесли потери в ходе недавних боев, развернувшихся по периметру правительственной военной авиабазы «Дейр эз-Зор», уже несколько лет находящейся в оккупации. Группа террористов пыталась незаметно проникнуть на территорию аэродрома, однако была вовремя замечена сирийскими военнослужащими. Южная окраина столицы провинции является одной из основных горячих точек региона. Боевики ИГ не оставляют попыток захватить ключевой военный объект, однако гарнизон базы продолжает сдерживать натиск террористов.

Кроме того, фиксировались перестрелки к западу от Дейр эз-Зора — в районе кладбища и недалеко от высоты Бурук. Подразделениям САА удалось ликвидировать военную автомашину ИГИЛ, оснащенную крупнокалиберным пулеметом. Около месяца назад после прибытия подкрепления армия САР отбила часть территорий в западных окрестностях административного города.

Провинция Даръа

Двое гражданских лиц, двигавшихся на автомобиле по дороге между населенными пунктами Сайда и Гарият Аль-Гарбия к северо-востоку от города Даръа, погибли в результате подрыва на крупнокалиберной мине, передает Сирийский центр мониторинга SOHR. Предполагается, что мина была выпущена в ходе обстрела со стороны боевиков антиправительственных группировок, которые часто открывают огонь по позициям армии САР к западу от трассы, нарушая тем самым установленный режим тишины.

Напомним, юг провинции Даръа входит в зону деэскалации, где запрещены боевые действия. Тем не менее отряды «свободной армии» и террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» начали новый этап операции по захвату столицы провинции. Город в настоящий момент почти пополам разделен между силами САА и вооруженной оппозиции: правительственная армия контролирует северную часть, а боевики — южную.

Провинция Хама

Оппозиционный источник в очередной раз заявляет об обстрелах САА опорных пунктов радикалов в окрестностях оккупированного города Кафр Зета, расположенного на севере провинции, где действует режим тишины. Отмечается, что огонь велся из артиллерийских орудий крупных калибров. Подконтрольные оппозиционным силам новостные порталы регулярно публикуют заведомо ложные данные с целью сорвать перемирие, установленное в соответствии с принятым в Астане 4-го мая меморандумом.

Портал SOHR сообщает, что самолеты ВКС России нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам сил «Исламского государства» на востоке провинции — в окрестностях занимаемых боевиками населенных пунктов Укейрибат и Аль-Каркур. Никаких подробностей не приводится. Предоставленные источником сведения пока не получили официального подтверждения.

Ирак

Террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство вблизи КПП на въезде в центральную часть города Баакуба в провинции Дияла. В результате погибли три женщины, еще 13 человек были ранены. Об этом сообщил новостной центр Iraqi News. Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственности за взрыв. Предполагается, что теракт был организован «Исламским государством»*.

Силы федеральной полиции Ирака продвинулись на 250 метров вглубь оккупированных ИГИЛ территорий в районе Занджили, последнем оплоте террористов в Мосуле, расположенном к северу от старой части города. По сообщению Iraqi Day, в ходе ожесточенных столкновений были ликвидированы 14 боевиков «Исламского государства». Правительственные силы, однако, также понесли потери в численном составе: террористами были убиты два офицера.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)