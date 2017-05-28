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Спорт
Лавров о Кубке конфедераций: Российские футболисты непредсказуемы

Лавров о Кубке конфедераций: Российские футболисты непредсказуемы

12:25  28 Мая 2017
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Лавров о Кубке конфедераций-2017: Российские футболисты непредсказуемы

Санкт-Петербург, 28 мая. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о предстоящем Кубке конфедераций по футболу 2017 года, который пройдет в российских городах с 17 июня по 2 июля.

Российский министр выразил надежду, что все иностранные гости будут чувствовать себя как дома.

«Все зависти от того, как будет играть наша сборная, и от того, какой прием мы окажем своим гостям. В нашей гостеприимности я не сомневаюсь, а что касается качества игры наших футболистов — ничего не могу сказать», — отметил Лавров. 

По словам главы российского МИД, российские игроки непредсказуемы, сообщает RT

«В России Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу проходит впервые, но я уверен, что волонтеры сделают все, чтобы гости себя чувствовали, как дома», — подчеркнул он. 

Напомним, сборная России в группе «А» сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. 

#футбол #россия #лавров #кубок конфедераций #сборная
Дана Балан
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