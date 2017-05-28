Не будь дураком: Роман Носиков о морали историй про режиссера и мальчика

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В самом центре России, на Арбатской площади Москвы, полиция арестовала мальчика Оскара девяти лет за чтение стихов Шекспира. Ему разорвали одежду, разбили планшет, избили его маму и отвезли ребенка в участок. После чего в участок вызвали отца ребенка, чтобы оштрафовать.

Добро на марше

Но добро победило. Вмешались неравнодушные люди, и полиция принесла извинения, заодно аннулировав протокол в отношении отца. И теперь люди с хорошими лицами просто хотят увольнения провинившихся сотрудников полиции и всего лишь возбуждения против них уголовных дел.

А так уже все хорошо.

Вот что говорит отец спасенного мальчика: «Моя жена сидела, читала книжку, ребенок, бывает, в мячик играет, бывает, с сачком за бабочками бегает, а тут он встал и стал стихи читать. Любит он это дело. Ничего плохого я в этом не вижу, так развлекается ребенок. У него были большие проблемы с логопедией два-три года назад. Были рекомендации выступать на публике. Мы используем разные методы и в кружки ходим, чтобы речь развивалась. Плюс, у него огромное желание актерством заниматься, вот он таким образом практикует. А то, что ему люди там что-то кидают, никаких призывов к этому не было».

Добро побеждает уже не в первый раз. Незадолго до истории с мальчиком, читающим Шекспира, в Москве чуть было не репрессировали талантливого режиссера — якобы за хищение двухсот миллионов рублей государственных денег. Но поднятый всем прогрессивным человечеством скандал, а также признание, сделанное бухгалтером талантливого режиссера, вполне возможно, избавит его от неприятностей. И даже, говорят, сам страшный Путин сказал про сотрудников, обыскивавших и допрашивавших творческую натуру: «Да дураки».

Добро так и марширует по весенней столице…

А теперь о том, как все было на самом деле.

Как все было

Мачеха вывела в центр Москвы своего пасынка, отошла в сторону и смотрела, как мальчик побирается — просит деньги за чтение стихов. Для денег была приспособлена сумка — она стояла на земле рядом с мальчиком.

Московские полицейские установили, что мальчик, который читал стихи и был задержан в районе Арбата, занимался попрошайничеством. pic.twitter.com/qFm9YyeAZG — Алекс (@Emeruck) May 27, 2017

Дождавшись, когда малолетним, побирающимся и находящимся без надзора и законных представителей, заинтересуются полицейские, мать — заодно с неизвестно откуда взявшимися бывшей журналисткой «Радио Свобода» Люсей Штейн (кстати, почему все эти люди за тридцать лет — Люси, Маши и Сережи?) и протестной активисткой Ириной Яценко — набросились на полицейских, били их, вырывали у них малолетнего, оскорбляли их нецензурной бранью.

После этого внезапно на помощь семье потерявшегося мальчика прибежали одни из самых дорогих адвокатов в Москве.

Вот тогда-то полицейское начальство и решило с извинениями аннулировать в отношении отца ребенка протокол о пренебрежении родительскими обязанностями.

Во втором случае человек без режиссерского образования при помощи связей захватил государственный театр, выжил оттуда весь прежний творческий коллектив и устроил там «гомошалман» на госсубсидии, которые регулярно разворовывались с участием уже сознавшейся бухгалтерши.

Что в этих двух историях не так?

Умение сдаваться

Извинения — вот что не так.

Потому что родителей, которые заставляют своих детей побираться, надо лишать родительских прав.

Потому что людей, которые бьют и оскорбляют полицию, надо судить и сажать.

Потому что вор, даже если он гомосексуалист и считает себя режиссером, — должен сидеть в тюрьме.

Но не только поэтому.

А потому, что полицейский, защищая закон, должен быть уверен в том, что его не сдаст начальство. Так, чтобы у полицейского не было желания пройти мимо нарушения закона, не связываться.

Следователь должен быть уверен в том, что если он скрупулезно исполняет букву закона, то не услышит о себе, что его назвали дураком. Чиновник должен быть уверен в том, что за исполнение долга его не унизят на всю страну там, где могли бы награждать.

Это уроки. Их методично преподают людям в форме, чтобы обучить их одному важному для преподавателей умению. Умению не вмешиваться, умению сдаваться. Пониманию, что иначе тебя сдадут другие.

И если эти уроки полиция и следователи выучат, то государства в России не будет уже очень скоро.