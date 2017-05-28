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Общество
«Аэрофлот» задерживает восемь рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки

«Аэрофлот» задерживает восемь рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки

12:06  28 Мая 2017
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«Аэрофлот» задерживает восемь рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки

Москва, 28 мая. Отечественный перевозчик «Аэрофлот» сообщил о некоторых корректировках в расписании рейсов на воскресенье, 28 мая, отправляющихся в Италию или в обратном направлении.

По данным авиационной компании, задерживаются несколько рейсов из аэропорта «Шереметьево» в столицу Италии, а также в Милан и обратно. Причина задержки — готовящиеся забастовки персонала УВД страны. 

С расписанием можно ознакомиться на сайте «Аэрофлота».

Авиационный перевозчик сообщает также о возможности переоформить билеты на другие даты. 

 

#шереметьево #рим #аэрофлот #рейс #забастовка #милан
Дана Балан
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