«Аэрофлот» задерживает восемь рейсов из Москвы в Италию из-за забастовки

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Москва, 28 мая. Отечественный перевозчик «Аэрофлот» сообщил о некоторых корректировках в расписании рейсов на воскресенье, 28 мая, отправляющихся в Италию или в обратном направлении.

По данным авиационной компании, задерживаются несколько рейсов из аэропорта «Шереметьево» в столицу Италии, а также в Милан и обратно. Причина задержки — готовящиеся забастовки персонала УВД страны.

С расписанием можно ознакомиться на сайте «Аэрофлота».

Авиационный перевозчик сообщает также о возможности переоформить билеты на другие даты.