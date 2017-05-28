Четыре цистерны с мазутом сошли с рельсов в Псковской области

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Псков, 28 мая. На станции Дно Псковской области сошли с рельсов четыре цистерны с мазутом, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности тоже нет.

Инцидент произошел в 02.25 по московскому времени. В официальном сообщении ведомства говорится, что в одной из цистерн, сошедших с грузового поезда в Псковской области, была капельная течь.

В пресс-службе также отметили, что к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станции Псков и Новосокольники. Кроме того, туда же был направлен пожарный поезд со станции Дно, передает RT. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб по координации восстановительных работ.