Продажи обновленного кроссовера FAW Junpai D60 стартовали в Китае

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Пекин, 28 апреля. Китайская автомобильная компания FAW выводит на домашний рынок обновленный кроссовер Junpai D60.

Новинку уже можно приобрести у дилеров Поднебесной. Минимальная цена за базовую комплектацию составляет 56,9 тыс. юаней (около 464 тысяч рублей). За максимальную комплектацию автомобилистам придется заплатить 89,9 тысячи юаней (примерно 734 тысячи рублей).

Junpai D60 может похвастаться новой радиаторной решеткой и бамперами. Кроме того, дизайнеры изменили его фары и светодиодные «бумеранги» ДХО. Под капотом переднеприводного кроссовера установлены на выбор 1,5-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил и 1,8-литровый производительностью 139 лошадиных сил. Кроме того, покупатели могут выбрать между пятиступенчатой МКПП или шестидиапазонной АКПП.

В салоне полностью обновили приборную панель, оснастив ее мультимедийной системой с сенсорным экраном размером 8 дюймов. В базовой комплектации кроссовера входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD).

В топовой версии появились камеры заднего вида, дополнительные боковые подушки безопасности, люк с электроприводом, обогрев наружных зеркал и функция электронного контроля устойчивости (ESC).

