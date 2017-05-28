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Политика
Вашингтон грозит санкциями любому, кто обидит ЛГБТ

Вашингтон грозит санкциями любому, кто обидит ЛГБТ

12:16  28 Мая 2017
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Вашингтон грозит санкциями любому, кто обидит ЛГБТ

Вашингтон, 28 мая. Член Демпартии США Дэвид Чиччилине внес на рассмотрение американского конгресса законопроект, согласно которому власти Соединенных Штатов смогут вводить санкции в отношении любых иностранных граждан, подозреваемых в организации преследований гомосексуалистов. Основной формой санкций для данного случая станет категорический запрет на въезд в США и аннулирование любых имеющихся виз.

Вашингтон грозит санкциями любому, кто обидит ЛГБТ

«Президент направляет в соответствующие комитеты конгресса перечень всех иностранных граждан, которых он, основываясь на достоверной информации, считает ответственными или причастными к жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению, преследованию, длительному лишению свободы…», — указано в тексте законопроекта.

Вашингтон грозит санкциями любому, кто обидит ЛГБТ

В качестве государств, где обладатели нетрадиционной сексуальной ориентации подвергаются гонениям, указаны Россия и Киргизия, однако, как отмечает RT, не указана Саудовская Аравия, где шариатский закон требует смертной казни для уличенных в гомосексуализме мужчин и женщин. При этом Россия значится в списке стран, где были «приняты государственные законы, ущемляющие права ЛГБТ-сообщества».

Вашингтон грозит санкциями любому, кто обидит ЛГБТ

Валентин Меликов
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