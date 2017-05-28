Новости США: нападки на Трампа, иск против Хиллари, Тиллерсон запретил Рамадан, человек-бегемот

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США, 28 мая. Американцы встретили вернувшегося из мирового тура Дональда Трампа шквалом критики, федеральный судья выдвинул иск против Хиллари Клинтон за убийство двух американцев в Бенгази, глава Госдепа Рекс Тиллерсон отменил празднование начала месяца Рамадан в ведомстве. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Миграционная политика и общественный бунт

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти обеспокоен тем, что политика президента США Дональда Трампа против иммигрантов может положить начало бунтам в городе, сообщает Breitbart. В пятницу для подкаста «Latino USA» Гарсетти сказал, что это опасно, когда «ICE [Иммиграция и таможенное обеспечение] называет себя полицией», добавив, что «это плохо для ICE, и это плохо для управления полиции Лос-Анджелеса».

Иск против Хиллари

Федеральный судья выдвинул иск против Хиллари Клинтон от родителей двух американцев, убитых в Бенгази в 2012 году во время атаки на одну из баз США, сообщает Fox News. «Преждевременная кончина сыновей истцов трагична, и суд не хотел бы минимизировать неописуемые убытки, которые понесли истцы», - заявила судья Эми Берман Джексон.

Вмешательство России в выборы США

После завершения заграничного тура Дональда Трампа американцы встретили его очередной волной критики по поводу до сих пор не доказанных связей его предвыборного штаба с Россией, сообщает The New York Times. На этот раз недовольство граждан вызвано тем, что зять Трампа Джаред Кушнер стал объектом расследования.

Рамадан в Госдепе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался от проведения традиционных мероприятий на высочайшем уровне в честь начала месяца Рамадан, сообщает агентство Reuters. За последние 20 лет представители, как Республиканской, так и Демократической партий каждый год отмечали на официальном уровне начало Рамадана. Лишь несколько раз праздник было решено отменить.

Извращенцы в мэрии

В четверг был арестован 29-летний Джейкоб Шварц — один из старших сотрудников администрации мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, сообщает The Gateway Pundit. У Шварца было обнаружено более трех тысяч изображений и 89 видеоматериалов, содержащих детскую порнографию. Он занимал должность президента организации «Молодые Демократы Манхеттена». Администрация Нью-Йорка, погрязшая в коррупции и дискредитировавшая себя неэффективностью, теперь может добавить на свой счет и эпизод с детской порнографией. Тень пала и на федеральные СМИ, когда выяснилось, что CNN обращался к Шварцу, когда занимался продвижением выдуманной истории о связях Трампа с Россией сразу после поражения Клинтон на выборах.

Политика и преступления

Линвуд Майкл Кейн, сын бывшего кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Кейна, обвиняется в том, что он участвовал в беспорядках и нападении на сторонников Дональда Трампа в марте в Миннеаполисе, штат Миннесота, сообщает Breitbart. Сообщается, что Кейн-младший напал на мирных демонстрантов в составе группы людей в масках, после чего пытался скрыться от полиции, но был задержан.

Человек и бегемот

Ученый из Университета Аризоны написал в журнале заметку о том, что он идентифицирует себя как бегемота, сообщает Breitbart. В статье он утверждает, что таким образом ему удается избегать попадания под некоторые категории, относящиеся к человеческим телам: «Быть бегемотом означает, что я не должен быть парнем или девушкой, взрослым или ребенком, нормальным или странным». Многие сторонники общественных движения за права трансгендеров и ЛГБТ сообщества в целом позитивно восприняли новость. На повестку ставится уже вопрос о правах людей с так называемой «трансвидовой» идентификацией.

Расистские послания

В Вашингтоне перед одним из музеев была обнаружена петля, свисавшая с дерева, сообщает Fox News. Музей Хиршхорн специализируется на современном искусстве и культуре. Петля была оставлена неизвестными, ее обнаружил сотрудник полиции и неясно, сколько она провисела, прежде чем ее сняли. Для жителей столицы это тревожный знак. Ранее в результате подобного инцидента, когда на территории кампуса одного из университетов были развешаны бананы с вырезанным на них названием братства студентов-афроамериканцев, белым студентам запретили посещать новое местное кафе. К тому же, имеет очень широкое распространение практика, когда сами студенты, являющиеся представителями нацменьшинств, оставляют подобные «расистские послания», после чего предъявляют требования к администрации колледжей и даже города.

Резня в поезде

В Портленде, штат Орегон, мужчине, по сообщениям являющимся «белым супрематистом» — (человек, выступающий за превосходство белой расы, — Прим. ФАН), предъявлены обвинения в убийстве двух человек, сообщает Nydaily News. Джереми Кристиан обвиняется в убийстве 53-летнего сержанта ВС США в отставке Римми Беста и 23-летнего выпускника колледжа Тальесина Мердина Намкаи Меча. Третий пострадавший — Мика Дэвид Коул Флетчер был ранен, но остался жив. Трое заступились за мусульманок на борту поезда, когда Кристиан начал выкрикивать в их адрес расистские ругательства. Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый и нанес смертельные ранения своим жертвам.

Приговор главе банды

Житель штата Калифорния Коби Филлипс был приговорен к пожизненному заключению за убийство наркоторговца, сообщает US News. Филлипс основал американо-ирландскую преступную группу и зарабатывал сотни тысяч долларов в год, продавая метамфетамин. После оглашения приговора он поздравил следователя, добавив: «никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь».