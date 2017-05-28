Подайте на зубы: Сотник пошел по миру, чтобы оплатить услуги стоматолога

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Москва, 28 мая. Саша Сотник — российский блогер и журналист, пишущий для украинского издания «Обозреватель» критические статьи о России и властях — оказался не в состоянии оплатить лечение у стоматолога и был вынужден просить помощи у своих подписчиков.

Запись с «просьбой личного характера» появилась на Facebook скандального журналиста. Очевидно, Сотник жалуется читателям на все проблемы, с которыми сталкивается в жизни, поскольку из текста поста следует, что подписчики уже осведомлены о плохом состоянии его зубов.

Народ, у меня к вам просьба личного характера. То, что я делаю зубы - вы в курсе. В среду - окончательный расчет, но все... تم نشره بواسطة ‏‎Sotnik Alexander‎‏ في 27 مايو، 2017

«То, что я делаю зубы — вы в курсе. В среду — окончательный расчет, но все мои гонорары уже потрачены, и некоторой суммы не хватает. Накидайте, пожалуйста», — просит Сотник, прилагая четыре варианта перечисления денег.

Сотник поясняет, что сейчас он шепелявит и поэтому вынужден «прятаться», но тщеславному журналисту хочется «в кадр».

«Подчеркиваю: это — не на проект, это — лично на мои зубные нужды», — отмечает Сотник.

Подписчикам в комментарии к записи Сотник объясняет: «Ну, не хватает немного. Бывает. Накидают — хорошо, нет — займу».

Дабы быстрее собрать на лечение зубов, которое Сотник не может позволить со своих гонораров, он репостит сообщение в группу численностью более 40 тыс. человек.

Российская аудитория довольно прохладно отнеслась к просьбе Сотника. Некоторые с сарказмом отметили, что это неплохой лайфхак.

«Хм. Я вот тоже зубами занялась, номер карточки писать?» — размышляет одна из пользовательниц соцсети, репостнувшая сообщение Сотника.

Многие сочли просьбу унизительной и посоветовали Сотнику приобрести вставную челюсть. Некоторые прозрачно намекнули, что на Украине, которую Сотник так нежно любит, лечить зубы гораздо дешевле, и журналисту, вероятно, стоит уехать туда.