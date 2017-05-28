Летевший из Москвы в Бодрум самолет экстренно сел в Краснодаре из-за пьяной драки пассажиров

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Краснодар, 28 мая. Нетрезвый пассажир ночью устроил драку на борту чартера, следовавшего из российской столицы на турецкий курорт Бодрум. Об этом сообщил сегодня источник в экстренных службах.

По данным собеседника, один из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Москва — Мугла, вероятно, употребив много алкоголя еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару учинил настоящую драку с соседями.

Отмечается, что бортпроводники не смогли утихомирить дебошира, поэтому командир корабля решил прервать полет, сообщает «Интерфакс».

В результате авиалайнер экстренно приземлился в краснодарском аэропорту, потому что ситуация на борту несла опасность. Авиадебошира сняли с рейса и передали сотрудникам правоохранительных органов.

После этого воздушное судно продолжило свой полет в пункт назначения.