Донбасс: ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР
Донецк, 28 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки свыше 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти два десятка населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном командовании республики.
По имеющимся данным, за прошедшие 24 часа киевские военные 43 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 18 населенных пунктов республики.
Также там уточнили, что в ходе обстрелов украинские бойцы применяли РСЗО, артиллерию, танки, минометы и другое оружие.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Коминтерново, расположенный на юге ДНР. В результате обстрелов жители села остались без света и воды.