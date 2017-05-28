Донбасс: ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР

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Донецк, 28 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки свыше 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти два десятка населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном командовании республики.

По имеющимся данным, за прошедшие 24 часа киевские военные 43 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 18 населенных пунктов республики.

Также там уточнили, что в ходе обстрелов украинские бойцы применяли РСЗО, артиллерию, танки, минометы и другое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Коминтерново, расположенный на юге ДНР. В результате обстрелов жители села остались без света и воды.