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Происшествия
Жуткое фото выпавшей с 12-го этажа во время мытья окон волгоградки появилось в Сети

Жуткое фото выпавшей с 12-го этажа во время мытья окон волгоградки появилось в Сети

11:51  28 Мая 2017
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Жуткое фото выпавшей с 12-го этажа во время мытья окон волгоградки появилось в Сети

Волгоград, 28 мая. Жительница пригородного волгоградского поселка Ангарский погибла, поскользнувшись во время мыться окон в квартире одной из новостроек. Жуткая фотография ее тела распространилась на соответствующих новостных ресурсах сети Интернет.

Об обстоятельствах происшествия известно не так много — 37-летняя женщина выпала с 12 этажа и упала на крышу магазина на первом этаже здания и мгновенно погибла. Жильцы этого и соседних домов вскоре оповестили о происшествии сотрудников спасательных служб и полиции.

Жуткое фото выпавшей с 12-го этажа во время мытья окон волгоградки появилось в Сети

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства внезапной трагедии выясняются.

Валентин Меликов
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