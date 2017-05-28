Жуткое фото выпавшей с 12-го этажа во время мытья окон волгоградки появилось в Сети

В Избранное

Скопировать

Волгоград, 28 мая. Жительница пригородного волгоградского поселка Ангарский погибла, поскользнувшись во время мыться окон в квартире одной из новостроек. Жуткая фотография ее тела распространилась на соответствующих новостных ресурсах сети Интернет.

Об обстоятельствах происшествия известно не так много — 37-летняя женщина выпала с 12 этажа и упала на крышу магазина на первом этаже здания и мгновенно погибла. Жильцы этого и соседних домов вскоре оповестили о происшествии сотрудников спасательных служб и полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства внезапной трагедии выясняются.