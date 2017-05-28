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Экономика
Эксперты составили список переименованных специально для России автомобилей

Эксперты составили список переименованных специально для России автомобилей

12:09  28 Мая 2017
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Эксперты составили список переименованных специально для России автомобилей

Москва, 28 мая. Эксперты назвали модели автомобилей, которым пришлось дать новые «имена», дабы машины «прижились» в России. Отмечается, что, например, Renault Kaptur, Chevrolet Aveo и SsangYong Actyon изначально назывались по-другому. 

Самый свежий пример таких переименований — Lifan Murman, продажи которого начались в России на этой неделе. Murman он только в России: на родине в Китае седан довольствуется цифровым обозначением — 820. 

Renault Kaptur есть только в России. Во Франции есть Renault Captur. Несмотря на то, что названия различаются только одной буквой, с технической точки зрения автомобили абсолютно разные: французский Captur больше похож на Renault Clio или Nissan Juke, в то время как российский Kaptur гораздо ближе к Renault Duster.

Универсал Dacia Logan MCV не просто получил новое имя в России, но пережил настоящее перерождение: он был адаптирован к условиям страны и поставлен на конвейер завода «АвтоВАЗ». Сходит с него под именем Lada Largus.

Эксперты составили список переименованных специально для России автомобилей

Более печальная судьба ждала Chevrolet Trax. Специально для российского автолюбителя его переименовали в Tracker, но машина все равно не прижилась. 

Daewoo Kalos получил множество имен, но в России более известен как Chevrolet Aveo.

SsangYong Actyon на родине носит название Korando — сокращение от Korea Can Do, то есть «Корея умеет делать». Однако российским маркетологам это название пришлось не по вкусу. 

Эксперты составили список переименованных специально для России автомобилей

Jeep Patriot в России продавался под именем Liberty, потому что настоящим «Патриотом» может быть только УАЗ. 

Владимир Багров
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