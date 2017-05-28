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Лунный аппарат NASA попал под мощный метеоритный «обстрел»

Лунный аппарат NASA попал под мощный метеоритный «обстрел»

11:42  28 Мая 2017
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Лунный аппарат NASA попал под мощный метеоритный «обстрел»
Вашингтон, 28 мая. Лунный орбитальный аппарат NASA угодил под мощный метеоритный «обстрел». Инцидент три года держали в секрете. Теперь представители космического агентства сообщили о случившемся, получив все данные об «обстреле».

Крупный осколок метеорита попал в аппарат LRO во время проведения съемок спутника Земли 13 октября 2014 года. «Этот метеороид летел быстрее пули. LRO не уклонился от него, он выдержал попадание», – сообщил руководитель программы Марк Робинсон.

Эксперт подчеркнул, что произошедшее могло остаться незамеченным, если бы не эффект «дрожащей камеры», который обнаружили на записи, сделанный в тот момент LRO.

Ярослава Замысловатова
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