Лунный аппарат NASA попал под мощный метеоритный «обстрел»

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Вашингтон, 28 мая. Лунный орбитальный аппарат NASA угодил под мощный метеоритный «обстрел». Инцидент три года держали в секрете. Теперь представители космического агентства сообщили о случившемся, получив все данные об «обстреле».

Крупный осколок метеорита попал в аппарат LRO во время проведения съемок спутника Земли 13 октября 2014 года. «Этот метеороид летел быстрее пули. LRO не уклонился от него, он выдержал попадание», – сообщил руководитель программы Марк Робинсон.

Эксперт подчеркнул, что произошедшее могло остаться незамеченным, если бы не эффект «дрожащей камеры», который обнаружили на записи, сделанный в тот момент LRO.