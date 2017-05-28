Бузова «открыла мир» полуобнаженных мужчин
Москва, 28 мая. Телеведущая, певица и светская львица Ольга Бузова в своем Instagram анонсировала выход клипа на композицию «Мало половин».
Бузова опубликовала на странице в соцсети фрагмент из нового клипа. На кадрах Бузова предстает перед зрителем в окружении полуобнаженных мужчин.
«Мало половин, я открываю мир других мужчин», — поет Бузова.
Совсем недавно вышел совместный клип Ольги Бузовой и Насти Кудри под названием «Нам будет жарко». Откровенное видео не обошел вниманием «король Twitter» Дмитрий Маликов. Он написал, что «Ольку» следует «высечь аки срамную девку». Правда, впоследствии выяснилось, что он просто пошутил, и на самом деле с большим уважением относится к творчеству начинающей певицы.