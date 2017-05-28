Видео первого полета самолета МС-21 появилось в Сети

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Иркутск, 28 мая. Видео первого пробного полета ближне-среднемагистрального самолета МС-21 опубликовали в Сети. На одной из записей видно, как самолет пролетает над собравшимися. Кроме того, очевидцы засняли и момент посадки воздушного судна на взлетно-посадочную полосу.

Первый пробный полет МС-21 прошел в Иркутске. Представители Иркутского авиационного завода сообщили, что он прошел успешно.

Как сообщалось ранее, первый полет самолета МС-21 изначально планировали на декабрь 2016 года, позже дату перенесли на апрель, а затем — на конец мая.



