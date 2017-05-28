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Россия
Видео первого полета самолета МС-21 появилось в Сети

Видео первого полета самолета МС-21 появилось в Сети

11:14  28 Мая 2017
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Видео первого полета самолета МС-21 появилось в Сети

Иркутск, 28 мая. Видео первого пробного полета ближне-среднемагистрального самолета МС-21  опубликовали в Сети. На одной из записей видно, как самолет пролетает над собравшимися. Кроме того, очевидцы засняли и момент посадки воздушного судна на взлетно-посадочную полосу.

Первый пробный полет МС-21 прошел в Иркутске. Представители Иркутского авиационного завода сообщили, что он прошел успешно. 

Как сообщалось ранее, первый полет самолета МС-21 изначально планировали на декабрь 2016 года, позже дату перенесли на апрель, а затем — на конец мая.


 

Ярослава Замысловатова
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