Джамала нашла виновника инцидента с оголившимся на «Евровидении» пранкером

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Киев, 28 мая. Украинская популярная исполнительница Джамала дала первые комментарии после инцидента во время своего выступления на финале международного конкурса «Евровидение» в столице Украины, когда на сцену выскочил известный блогер Виталий Седюк и оголил перед ней ягодицы.

По словам 33-летней певицы, ее возмутило то, что рядом не было охраны, которая должна была ее защитить. Джамала предположила, что дебошир мог ее толкнуть или ударить.

«Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они — нет», — пожаловалась певица.

Она потребовала найти виновного, отметив, что это вовсе не пранкер.

«Аваков говорил: «Нужно посадить...», — не надо. Вы провтыкали, и вы должны отвечать за это», — подчеркнула победительница «Евровидения-2016».

Напомним, украинский пранкер выскочил на сцену и снял с себя штаны во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении-2017» в Киеве.