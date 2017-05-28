Ребенок на полной скорости вылетел с водной горки аквапарка в Калифорнии

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Лос-Анджелес, 28 мая. Посетители недавно открытого в городе Дублин, штат Калифорния, аквапарка под названием «Волна» были шокированы, когда на их глазах десятилетний ребенок на полной скорости вывалился из желоба водяной горки высотой с трехэтажный дом. Выпавшего из горки мальчика несколько метров протащило по бетонному покрытию пола.

На видео можно видеть, как ребенок выпадает из пластикового желоба. По словам очевидцев, мальчик не пострадал и сам смог встать на ноги, однако был «сильно шокирован», сообщает The Daily Mail.

Сразу же после инцидента опасная горка была закрыта. Специалисты принадлежащего городу аквапарка совместно с властями проверяют конструкцию горки и выполнение ее производителем технических указаний. Ранее на протяжении примерно двух лет работы инцидентов с этой водяной горкой не происходило.