Донбасс: юг ДНР остался без газа и света после обстрелов ВСУ
Донецк, 28 мая. ВСУ обстреляли прифронтовые территории юга ДНР. В результате без света и газа осталось село Коминтерново. Об этом сообщает администрация Новоазовского района ДНР.
Уточняется, что украинские военные открыли огонь по Коминтерново накануне около 23.00.
«В результате обстрела повреждены линии электропередачи и газопровод. На данный момент жители села остаются без света и газа», — сообщили в администрации.
К счастью, обошлось без разрушений и жертв среди мирного населения.
В поселок для ликвидации последствий обстрела уже направились ремонтные бригады.
Ранее сообщалось, что ВСУ четырежды за сутки обстреляли прифронтовые территории ЛНР, применив при этом тяжелую артиллерию.