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Новороссия
Донбасс: юг ДНР остался без газа и света после обстрелов ВСУ

Донбасс: юг ДНР остался без газа и света после обстрелов ВСУ

11:11  28 Мая 2017
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Донбасс: юг ДНР остался без газа и света после обстрелов ВСУ

Донецк, 28 мая. ВСУ обстреляли прифронтовые территории юга ДНР. В результате без света и газа осталось село Коминтерново. Об этом сообщает администрация Новоазовского района ДНР. 

Уточняется, что украинские военные открыли огонь по Коминтерново накануне около 23.00. 

«В результате обстрела повреждены линии электропередачи и газопровод. На данный момент жители села остаются без света и газа», — сообщили в администрации. 

К счастью, обошлось без разрушений и жертв среди мирного населения. 

В поселок для ликвидации последствий обстрела уже направились ремонтные бригады. 

Ранее сообщалось, что ВСУ четырежды за сутки обстреляли прифронтовые территории ЛНР, применив при этом тяжелую артиллерию. 

#днр #коминтерново
Владимир Багров
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