Донбасс: юг ДНР остался без газа и света после обстрелов ВСУ

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Донецк, 28 мая. ВСУ обстреляли прифронтовые территории юга ДНР. В результате без света и газа осталось село Коминтерново. Об этом сообщает администрация Новоазовского района ДНР.

Уточняется, что украинские военные открыли огонь по Коминтерново накануне около 23.00.

«В результате обстрела повреждены линии электропередачи и газопровод. На данный момент жители села остаются без света и газа», — сообщили в администрации.

К счастью, обошлось без разрушений и жертв среди мирного населения.

В поселок для ликвидации последствий обстрела уже направились ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что ВСУ четырежды за сутки обстреляли прифронтовые территории ЛНР, применив при этом тяжелую артиллерию.